В России придумали, как сделать витамины ещё полезнее

Новосибирские учёные достигли прорыва в получении полезного вещества из растительного сырья. Этот углевод, названный гликоконъюгатом, помогает организму лучше усваивать витамины. Исследование было опубликовано в научном журнале Computational and Theoretical Chemistry, и оно может иметь важное значение для медицины.

В процессе исследования учёные столкнулись с проблемой окисления и деградации веществ, которые они пытались получить. Чтобы решить эту проблему, они провели расчёты на порошкообразных веществах, вместо того, чтобы растворять их. Это помогло сохранить биологическую активность и достичь 5% желаемого гликоконъюгата.

Следующим шагом для учёных будет использование более сложных веществ вместо фенола и глюкозы. Это открывает новые перспективы для усвоения витаминов и повышения растворимости биологически активных веществ в организме человека. Этот научный прорыв может стать важным вкладом в развитие медицины и здоровья.