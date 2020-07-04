В России придумали, как строить дома из пищевых отходов

Кроме того, при строительстве новым методом предусмотрена эксплуатация нейтральной клеевой основы, которая, в свою очередь, естественным путем вырабатывается специальными бактериями. По словам главы компании «Хэтфуд» Михаила Баяндина для нового утеплителя необходимо специальное вещество, которое создается путем смешивания молочной сыворотки и мелассы. На следующем этапе, в свою очередь, специалисты добавляют в данный состав микроорганизмы, что приводит к готовому полимеру декстрана, которые применяется впоследствии в качестве клеевой базы.

Ожидается, что цена нового утеплителя будет идентична стоимости качественно минеральной вате. А в качестве преимущества нового метода строительства- экологичность. Специалисты спрогнозировали, что новый экологичный утеплитель может появится на рынке России уже через два-три года.