В России придумали, как строить дороги, защищенные от появления ям

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали новый способ укрепления дорожного покрытия для предотвращения образования ям на пересечении разных материалов. Они обнаружили, что просадка дорожного полотна происходит на границе между твёрдыми и лёгкими элементами дорог, связанными короткоживущим материалом, таким как пешеходные плиты. Чтобы справиться с этой проблемой, они внедрили в конструкцию специальную геосинтетическую решётку, которая равномерно распределяет нагрузку от автомобильного движения, увеличив тем самым срок службы дорожного покрытия.

Новый элемент дорожного полотна, созданный учёными, успешно выдерживает оценённые нагрузки и эффективно защищает дорожное покрытие от воздействия автомобильного движения. Применение этого метода на участке дороги в Приволжском федеральном округе подтвердило его эффективность, что приводит к увеличению срока службы дорожного покрытия и снижению риска потери контроля над транспортными средствами водителями. Исследование проводилось в рамках стратегической академической программы «Приоритет 2030» и уже нашло применение на дорогах в регионе.