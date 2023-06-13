В России придумали как строить из отходов

Специалисты из Томского государственного архитектурно-строительного университета разработали новую технологию для создания гипсобетонных строительных материалов. Они стремятся заменить импортные полимерные добавки, используемые в таких материалах. Согласно пресс-службе Минобрнауки России, эта технология предназначена для производства конструкционных и теплоизоляционных панелей, используемых в строительстве низких зданий.

Новая технология позволяет создавать строительные смеси на строительной площадке из готовых сухих компонентов. Она основана на использовании гипсовых вяжущих веществ, получаемых из отходов производства, которые содержат сульфат кальция. Отличительной особенностью этой технологии является отсутствие необходимости в полимерных добавках, которые становятся дорогими, так как в основном импортируются. Вместо них используются российские компоненты, такие как цемент, зола и волокна, песок и кирпичные обрезки. Также применяются отечественные химические и минеральные добавки. Для улучшения теплоизоляционных свойств гипсобетона в смеси добавляют поризующие химические вещества, вторичное гипсовое сырье и гранулы пенополистирола.

Технология производства гипсовых строительных материалов была признана победителем конкурса научных исследований, проводимого Московским государственным строительным университетом в рамках программы академического лидерства «Приоритет 2030» Минобрнауки России. Любовь Аниканова, доцент кафедры строительных материалов и технологий строительного факультета ТГАСУ, отметила, что новая технология позволяет использовать отечественные компоненты и обладает высокими теплотехническими характеристиками, благодаря введению поризующих веществ и вторичного гипсового сырья. Это важный шаг в развитии строительной отрасли и снижении зависимости от импортных материалов.