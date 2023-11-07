В России придумали, как сварить стекло с металлом

Учёные из Российского химико-технологического университета (РХТУ), разработали новый метод сварки, который позволяет объединять материалы с разными свойствами, такие как стекло и металлы. Этот метод использует фемтосекундные лазеры и может быть применён в создании высокотехнологичных устройств. Суть метода заключается в фокусировке лазерного излучения на микроскопической области на стыке двух элементов, что приводит к их нагреву и сцеплению, позволяя создавать прочные связи даже у мельчайших деталей из разных материалов.

Эта технология открывает новые возможности для соединения прозрачных стёкол, кристаллов и металлов, что имеет большое значение при разработке компонентов для аэрокосмической техники, лазерных систем и устройств, работающих в экстремальных условиях. Учёные продемонстрировали успешное соединение различных материалов, таких как кварцевое стекло и сплав железа с никелем, фосфатное стекло и магниевоалюмосиликатный ситалл, а также соединение двух кристаллов иттриево-алюминиевого граната.

Этот метод сварки, разработанный на РХТУ, обещает стимулировать инновации в области создания новых технологических устройств и способствовать развитию высокотехнологичных отраслей.