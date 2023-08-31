В России придумали, как улучшить теплозащиту космических кораблей

Российские исследователи разработали математическую модель для лучшего понимания поведения плазмы и разреженных газов вблизи поверхности твёрдых тел. Это может быть полезно для оптимизации теплозащиты космических кораблей и других систем, которые работают в подобных условиях.

Существующие модели не подходят для оценки свойств защитных оболочек космических кораблей, потому что они не учитывают важных процессов, таких как проскальзывание газов и взаимодействие между ионами и атомами внутри потока. Российские учёные создали модель, которая учитывает эти процессы, а также изменения внешних условий.

С использованием этой модели, учёные провели расчёты взаимодействия воздуха с поверхностью из кварца, который часто используется для создания теплозащитных материалов. Они выяснили, что во время спуска космического аппарата на Землю выделяется меньше тепла, чем предполагалось с использованием других моделей.

Эти результаты могут помочь конструкторам космических кораблей улучшить теплозащиту и сделать их более надёжными и эффективными.