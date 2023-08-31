В России придумали, как улучшить теплозащиту космических кораблей

В России придумали, как улучшить теплозащиту космических кораблейС помощью математической модели
Российские учёные создали математическую модель, которая позволит улучшить теплоизоляцию космических кораблей
Российские исследователи разработали математическую модель для лучшего понимания поведения плазмы и разреженных газов вблизи поверхности твёрдых тел. Это может быть полезно для оптимизации теплозащиты космических кораблей и других систем, которые работают в подобных условиях.
Существующие модели не подходят для оценки свойств защитных оболочек космических кораблей, потому что они не учитывают важных процессов, таких как проскальзывание газов и взаимодействие между ионами и атомами внутри потока. Российские учёные создали модель, которая учитывает эти процессы, а также изменения внешних условий.
С использованием этой модели, учёные провели расчёты взаимодействия воздуха с поверхностью из кварца, который часто используется для создания теплозащитных материалов. Они выяснили, что во время спуска космического аппарата на Землю выделяется меньше тепла, чем предполагалось с использованием других моделей.
Эти результаты могут помочь конструкторам космических кораблей улучшить теплозащиту и сделать их более надёжными и эффективными.