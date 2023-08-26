В России придумали, как ускорить обучение ИИ

Учёные из Tinkoff Research разработали новый способ обучения искусственного интеллекта (ИИ), который работает намного быстрее и эффективнее, чем существующие методы.

Этот новый метод, названный SAC-RND, позволяет обучать роботов в 20 раз быстрее и на 10% качественнее, чем другие методы. Они проверили его на робототехнических симуляторах и получили впечатляющие результаты.

Этот алгоритм может быть полезен для улучшения безопасности беспилотных автомобилей, упрощения логистики, ускорения доставки, оптимизации энергетических процессов и уменьшения вредных выбросов. Это также приближает нас к созданию универсальных роботов, способных выполнять разнообразные задачи.

Исследование этого нового метода было отмечено мировым научным сообществом и представлено на международной конференции по машинному обучению (ICML) вместе с работами от Google, Amazon, Sony и других ведущих компаний.

Эта новость отвергает предыдущее представление о том, что случайные нейросети (RND) не подходят для обучения роботов. Учёные из Tinkoff Research оптимизировали этот метод, сделав его наиболее эффективным.

Tinkoff Research активно исследует различные области искусственного интеллекта, такие как обработка естественного языка, компьютерное зрение, обучение с подкреплением и рекомендательные системы. Их работы получают признание в научных кругах и цитируются другими учёными, включая Google, DeepMind.