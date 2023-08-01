В России придумали, как вернуть «зрение» через язык

Российский стартап Umwelt совместно с учёными Сеченовского университета разработал устройство, которое может помочь слепым получить альтернативу зрения.

Идея заключается в использовании языка для восприятия визуальной информации. Устройство подаёт слабые электрические импульсы на поверхность языка пользователя, передавая таким образом визуальные сигналы, которые мозг может интерпретировать.

Основатель стартапа, Максим Каменский, объяснил, что после краткосрочной программы обучения пользователь начинает воспринимать электрическую стимуляцию как аналог биологического зрения.

Устройство может быть использовано не только для помощи слепым, но и для реабилитации после черепно-мозговых травм и борьбы с нарушениями сна. Кроме того, разработчики планируют использовать маску для трансляции рекламы с визуальными и вкусовыми ощущениями, а также для передачи мыслей и эмоций между людьми. Это устройство может иметь огромный потенциал в медицине и коммуникации.