В России придумали, как возвращать голос после болезни

Врачи из Первого МГМУ имени Сеченова разработали инновационный имплант для гортани, который может помочь восстановить дефектные голосовые складки у людей. Этот метод был успешно протестирован на животных и может стать революционным в медицине, позволяя людям вернуть голос через одну операцию.

Исследование было проведено на кафедре болезней уха, горла и носа Института клинической медицины имени Склифосовского, Сеченовского университета, а также в Научно-технологическом парке биомедицины. Команда учёных использовала мезенхимальные стромальные клетки (МСК) для создания биоэквивалента, который помогает восстановить голосовые складки. Эти клетки обладают регенеративными свойствами и способны стимулировать замещение повреждённых тканей.

На первом этапе исследования учёные использовали МСК десны для создания сфероидов, которые послужили основой для биоэквивалента. Затем они провели операции на лабораторных кроликах с повреждёнными голосовыми складками, внедрив биоэквивалент через гортань. После операции ткани голосовых складок начали успешно регенерироваться.

Этот уникальный методика восстановления голоса может иметь широкое применение в медицине и поможет тем, кто потерял голос из-за различных заболеваний, травм или хирургических вмешательств. Учёные надеются на дальнейшее развитие и внедрение этой технологии, которая может положительно повлиять на качество жизни многих людей.