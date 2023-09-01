В России придумали, как защитить оптику и солнечные батареи спутников

Учёные разработали новое прозрачное покрытие, которое может защитить солнечные батареи и оптику космических аппаратов от ударов микрометеоритов и космического мусора. Это покрытие лучше по ряду характеристик, чем существующие, что делает его полезным для увеличения срока службы и надёжности космической техники.

На орбите Земли существует около 18 тысяч известных объектов, но количество неизвестных частиц космического мусора гораздо больше — более 170 миллионов. Этот мусор представляет угрозу работе космических аппаратов, и особенно солнечных батарей и оптики.

Для решения этой проблемы учёные создали прозрачный материал из тантала, кремния и азота, который можно применять на поверхности солнечных батарей и оптических компонентов космических аппаратов. Этот материал стойкий к окислению, выдерживает высокие температуры и сохраняет высокую прозрачность для электромагнитных волн. Создатели надеются, что он улучшит долговечность и надёжность космической техники.