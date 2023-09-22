В России придумали, как защитить рыбные хозяйства от болезней без антибиотиков

Российские учёные из Балтийского федерального университета имени Канта и их коллеги из Малайзии разработали новый способ защиты аквакультуры от бактерий и паразитов. Этот метод бережен к окружающей среде и не требует использования синтетических антибиотиков, как сообщили в Минобрнауки.

Учёные обнаружили, что экстракт из папоротника Nephrolepis biserrata может эффективно подавлять бактерии рода Vibrio, которые представляют угрозу для аквакультурных рыб и моллюсков. Эти бактерии причиняют серьёзный ущерб рыбным хозяйствам и могут передаваться человеку через заражённую продукцию и контакт с морской водой при наличии открытых ран.

На данный момент для борьбы с этими бактериями используются синтетические антибиотики, которые негативно влияют на окружающую среду. Поэтому учёные искали более экологически чистую альтернативу, которой может стать папоротник.

Директор научно-образовательного центра «Промышленные биотехнологии» БФУ имени Канта, Ольга Бабич, подчеркнула, что экстракт из папоротника обладает потенциалом для использования в аквакультуре и рыбоводстве. Он содержит вещества, такие как фенолы, флавоноиды и коричная кислота, которые способствуют борьбе с паразитами и бактериями, а также могут быть использованы для создания кормов и улучшения качества водной среды.