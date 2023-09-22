В России придумали, как защитить рыбные хозяйства от болезней без антибиотиков

В России придумали, как защитить рыбные хозяйства от болезней без антибиотиковС помощью папоротника
Российские учёные нашли способ использовать папоротники для защиты рыбы от болезней
Российские учёные из Балтийского федерального университета имени Канта и их коллеги из Малайзии разработали новый способ защиты аквакультуры от бактерий и паразитов. Этот метод бережен к окружающей среде и не требует использования синтетических антибиотиков, как сообщили в Минобрнауки.
Учёные обнаружили, что экстракт из папоротника Nephrolepis biserrata может эффективно подавлять бактерии рода Vibrio, которые представляют угрозу для аквакультурных рыб и моллюсков. Эти бактерии причиняют серьёзный ущерб рыбным хозяйствам и могут передаваться человеку через заражённую продукцию и контакт с морской водой при наличии открытых ран.
На данный момент для борьбы с этими бактериями используются синтетические антибиотики, которые негативно влияют на окружающую среду. Поэтому учёные искали более экологически чистую альтернативу, которой может стать папоротник.
Директор научно-образовательного центра «Промышленные биотехнологии» БФУ имени Канта, Ольга Бабич, подчеркнула, что экстракт из папоротника обладает потенциалом для использования в аквакультуре и рыбоводстве. Он содержит вещества, такие как фенолы, флавоноиды и коричная кислота, которые способствуют борьбе с паразитами и бактериями, а также могут быть использованы для создания кормов и улучшения качества водной среды.