В России придумали метод подбора хранилищ водорода

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли новый способ подбирать лучшие места для хранения водорода. В пресс-службе университета отметили, что водород — это чистый источник энергии, но его хранение требует особого внимания.

Водород не загрязняет воздух, но при хранении его могут возникать проблемы. Например, водород может делать сталь хрупкой, что может привести к авариям. Также он может преобразовываться в агрессивный сероводород или изменять пористость и проницаемость пород, что усложняет хранение.

В ПНИПУ провели эксперименты с 20 образцами керна, взятыми с глубины 1488 метров. Исследования показали, что водород снижает пористость и проницаемость породы на 4,6% и 7,9% соответственно, и ослабляет прочность породы. Однако это снижение не должно существенно повлиять на процесс закачки и извлечения газа, потому что водород более подвижен, чем природный газ, объяснили учёные.