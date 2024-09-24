В России придумали надёжный способ предсказания подводных землетрясений

Российские учёные разработали новую математическую модель, которая позволяет точно оценивать напряжённость недр Земли в подводных желобах, где могут происходить мощные землетрясения. Эта модель уже успешно применена для изучения напряжённости пород в районе подводного желоба Нанкай у берегов Японии, сообщает Центр научной коммуникации МФТИ. Ведущий научный сотрудник МФТИ Никита Дубиня отметил, что результаты их работы более обширные, чем предыдущие исследования, и это важно для оценки регионов, где нет исходных данных.

Дубиня и его коллега, главный научный сотрудник Института физики земли РАН Александр Галыбин, разработали метод, который позволяет точно определять распределение напряжения в горных породах под водой. Этот подход поможет предсказать изменения до того, как произойдут землетрясения или другие сейсмические события. Обычно учёные получают подобные данные, буря множество скважин и измеряя свойства в разных точках, но это не всегда даёт корректные результаты, что и побудило исследователей создать свою методику.

В своей работе учёные проверили новый подход на данных, собранных в рамках международного проекта IODP, который изучает структуру недр Мирового океана. За последние 20 лет в районе подводного желоба Нанкай было пробурено 12 скважин, и их данные подтвердили точность новой модели. Исследователи надеются, что их метод поможет более точно оценивать сейсмическую опасность не только в Японии, но и для других подводных желобов в России и по всему миру.