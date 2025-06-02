В России придумали новый метод перемещения небольших спутников на орбите

В Московском авиационном институте разрабатывают новую технологию для управления движением небольших спутников в космосе. Она получила название «космическая праща» и работает за счёт энергии вращения и импульса, которые возникают при обрыве троса. Принцип действия напоминает использование пращи, которая в древности метала камни на большие расстояния.

Как объясняет автор проекта, студентка Анна Екимовская, система включает два кольцеобразных модуля, вращающихся в противоположных направлениях. Они приводятся в движение с помощью солнечной энергии и электромотора. В момент разрыва троса модули расходятся по заранее рассчитанным траекториям, что позволяет изменить орбиту спутника или вернуть его на Землю.

Сейчас технология находится на стадии создания прототипа. Анна также разрабатывает конструкцию спутника с оптимальным соотношением объёма и поверхности, чтобы увеличить полезную нагрузку при минимальной массе. В будущем планируется провести эксперимент в космосе, где один модуль вернётся на Землю, а второй выйдет на более высокую орбиту. Технология поможет уменьшить зависимость от химического топлива и упростить конструкции спутников.