В России придумали новый налог на посылки из-за рубежа

”При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей”, — говорится в Проекте постановления Правительства Российской Федерации, который уже опубликован на официальном портале нормативных правовых актов и до 29 июля будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу. По мнению Иванова, речь в данном случае идет обо всех посылках, заказываемых в зарубежных интернет-магазинах. Средний чек таких покупок по последним данным составляет около 9 долларов.

Но с такой трактовкой Проекта не согласны многие юристы. Так, адвокат Александр Ким полагает, что речь в данном случае идет лишь о товарах, превышающих 500 евро по стоимости или 31 кг по весу: “Проектом постановления Правительства РФ предполагается, что таможенный сбор в размере 500 рублей необходимо будет уплатить только в том случае, если стоимость товаров превысит сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 31 кг”, — полагает юрист.