В России придумали новый способ переработки солнечных батарей

Специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета создали инновационный метод для переработки элементов солнечных батарей, используя пар. Вместо традиционной обработки в высокотемпературной муфельной печи, где металлические части подвергаются окислению, учёные разработали установку, которая разделяет компоненты отработанных солнечных панелей с использованием высокотемпературного пара. Этот метод обеспечивает максимальную сохранность компонентов, при этом окружающая среда в камере приближается к инертной, делая процесс более экологически безопасным.

Прототип установки разлагает полимеры в среде пара, сохраняя металлические части без окисления и делая их готовыми к повторному использованию. Кроме того, этот метод не генерирует пепел, что позволяет учёным более детально изучить воздействие процедуры на окружающую среду через анализ газовых фракций.