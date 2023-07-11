В России придумали новый способ переработки ядерных отходов

Коллектив учёных из МГУ провёл исследование нового класса веществ, которые могут использоваться для переработки отработанного ядерного топлива. Эти вещества, называемые лигандами, позволяют извлекать редкоземельные и переходные металлы из смесей. Исследование было поддержано грантом Минобрнауки и опубликовано в журнале Solvent Extraction and Ion Exchange.

Атомная энергетика приносит много энергии, но также требует утилизации радиоактивных материалов и отработанного ядерного топлива. В России используется замкнутый ядерно-топливный цикл, в котором топливо извлекается из реактора, а затем восстанавливаются уран и плутоний для повторного использования. Однако не все элементы можно переработать одним и тем же способом. Учёные разработали новые лиганды на основе пиридина, которые могут помочь в разделении радионуклидов.

Исследователи провели эксперименты, чтобы понять механизм взаимодействия металлов и лигандов в растворе. Они использовали несколько разных методов, чтобы определить строение образующихся комплексных соединений. Результаты исследования помогут разработать новые лиганды и создать более эффективные системы для экстрагирования металлов.

Учёные продолжают исследования, включая изучение селективности лигандов и создание сенсоров с их использованием. Они также ищут более эффективные экстрагенты. В дальнейшем это может привести к созданию многокомпонентных систем для селективной экстракции.

В исследовании принимали участие учёные из МГУ, Курчатовского института и Института общей и неорганической химии РАН.