В России придумали новый способ получения компонентов БАДов

Учёные из УрФУ вместе с коллегами из Института органического синтеза, УрО РАН разработали новый способ создания соединений, которые защищают организм от окислительного стресса. Эти вещества, объединяющие кумарины и полифенолы, можно использовать для разработки эффективных лекарств и биодобавок. Как отметил руководитель исследования Григорий Зырянов, предложенный метод синтеза проще и дешевле существующих, что делает его более практичным для промышленного применения.

Свободные радикалы, которые образуются в клетках в результате биохимических процессов с участием кислорода, могут наносить серьёзный ущерб организму. Их избыток разрушает ДНК, белки и липиды, что приводит к развитию болезней. Учёные подчеркнули, что особенно подвержены риску люди, часто подвергающиеся воздействию излучения, а также курильщики и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для профилактики им нередко назначают антиоксидантные комплексы, основанные на природных полифенолах.

Команда исследователей также обратила внимание, что новые молекулы, полученные на основе кумаринов и полифенолов, обладают мощной биологической активностью. Эти соединения встречаются в растениях, известных в народной медицине, таких как донник или смоковница. Среди них — эквол, метаболит изофлавонов из сои, который можно использовать для создания препаратов с разными полезными эффектами. Новый метод синтеза был представлен в журнале Antioxidants и уже привлёк внимание научного сообщества.