В России придумали новый способ создания кристаллов для нефтяной промышленности

Учёные из Института катализа СО РАН представили новый метод производства нанокристаллов, цеолитов, необходимых для катализаторов в нефтепереработке. Эти материалы играют ключевую роль в процессах очистки нефти, но российские цеолиты пока уступают по качеству зарубежным аналогам. Новый метод, основанный на парофазной кристаллизации, использует пары вместо больших объёмов воды, что делает процесс более экологичным и экономичным.

В центре отметили, что текущие отечественные образцы имеют кристаллы размером около 1 микрометра, в то время как зарубежные аналоги достигают всего 300-400 нанометров. Решение этой проблемы поможет снизить зависимость от импортных материалов и повысить конкурентоспособность российского нефтеперерабатывающего сектора. Исследователи сейчас работают над улучшением метода, чтобы сделать его дешевле и проще, а также адаптировать к условиям масштабного производства.

Планируется протестировать полученные цеолиты в реальных химических процессах, чтобы оценить их эффективность в катализе. Разработка может не только улучшить качество отечественных катализаторов, но и стать важным шагом в создании независимой базы для производства высокотехнологичных материалов в России.