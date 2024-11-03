В России придумали новый способ включить полезные БАДы в рацион

Российские учёные разработали водорастворимые биополимерные наносистемы, которые могут доставлять биологически активные вещества в организм в нужном количестве, сохраняя их полезные свойства. Эта технология, по мнению исследователей, позволит создавать полезные продукты питания и напитки, которые помогут восполнить дефицит питательных веществ в организме. По словам руководителя исследования, Марии Семёновой, особое внимание уделяется проблеме нехватки нутрицевтиков, которые необходимы для профилактики таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные болезни.

Одной из сложностей в создании таких продуктов является то, что многие нутрицевтики нестабильны — они разрушаются при нагреве и под действием кислорода. К тому же, большинство из них не растворяются в воде, а значит, трудно усваиваются организмом. Чтобы обойти эти ограничения, учёные разработали метод двойного инкапсулирования: нутрицевтики помещают в липосомы из фосфатидилхолина, а затем в биополимерные оболочки из сывороточных белков и хитозана. Это защитное покрытие сохраняет активные вещества и предотвращает их окисление при хранении.

В лабораторных условиях исследователи проверили, как комплексы (состоящие из липосом, сывороточных белков и хитозана) работают в пищеварительной системе. Оказалось, что в условиях желудка хитозановые частицы взаимодействуют с муцином (компонентом слизистого слоя), что способствует их удержанию и постепенному высвобождению. Кроме того, жёлчные соли в тонком кишечнике помогали растворять липосомы, улучшая усвоение гидрофобных нутрицевтиков и повышая их биодоступность.