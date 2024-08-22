В России придумали систему оценки техногенных землетрясений

Исследователи из Университета МИСИС нашли способ оценивать, насколько сильные землетрясения могут возникать из-за человеческой деятельности. Об этом сообщили в университете. Хотя в сейсмологии уже разработаны методы для определения силы естественных землетрясений, теперь важно понять и последствия техногенных сейсмических событий, чтобы защитить людей и инфраструктуру.

Учёные установили связь между магнитудой техногенных землетрясений и энергией, накопленной в недрах Земли. Профессор кафедры безопасности и экологии горного производства НИТУ МИСИС Андриан Батугин отметил, что они используют концепцию о существовании в земной коре слоя, где породы находятся под высоким напряжением. Это знание может оказаться важным для горнодобывающей промышленности и правильного использования природных ресурсов.

Чтобы оценить накопленную в недрах энергию, исследователи определяют максимальную глубину возможного землетрясения, основываясь на уже зарегистрированных сейсмических событиях. Далее проводятся наблюдения за деформациями земной коры и устанавливается связь между магнитудой землетрясения и размерами очагов. По словам учёных, чем больше энергии находится в земле, тем сильнее может быть реакция на воздействия человека.