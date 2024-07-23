В России придумали способ получить криптовалюты с помощью навоза

Исследователи из РАНХиГС нашли способ, как переработка органических отходов, таких как навоз, может помочь в майнинге криптовалют. Используя методы пиролиза (сжигание) и анаэробного сбраживания (разложение бактериями), можно производить газ, который затем преобразуется в электричество. Эта электроэнергия частично идёт на нужды предприятия, но её избыток можно использовать для работы майнинговых ферм.

По словам исследователя Соднома Будатарова, использование криптовалют для майнинга поможет не только вернуть деньги, потраченные на оборудование, но и открыть возможности для инвестиций в цифровые активы. Криптовалюты также могут стать удобным средством для внешнеэкономических сделок, особенно в условиях санкций и ограничений на торговлю с другими странами.

На примере переработки 600 тонн навоза в сутки, расчёты показывают, что можно получить почти 10 миллионов кубометров биогаза в год. Этот газ можно преобразовать в 2 470,5 кВт электрической и 2 711,5 кВт тепловой энергии. Такая система может окупиться за 1,5-3 года, а в перспективе стать экономически выгодной альтернативой традиционным источникам энергии. В связи с этим в РАНХиГС предложили добавить в законопроект о майнинге пункты, легализующие использование энергии от переработки отходов для добычи криптовалют.