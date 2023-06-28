В России придумали способ продлить срок службы деталей из алюминия

Запатентованный исследователями из Пензенского государственного университета абразивный способ обработки деталей из алюминиевых сплавов позволит им прослужить в два раза дольше и снизить стоимость в четыре–пять раз.

Перед промышленностью, отмечает один из разработчиков новой технологии, профессор кафедры «Технологии и оборудование машиностроения» ПГУ Владимир Скрябин, остро стоит проблема финишной обработки деталей из востребованных алюминиевых сплавов.

При обработке этого металла любым доступным абразивом повреждается поверхность самой детали. Частицы шлифовального материала при обработке внедряются в поверхность детали и крошатся. В итоге заданная шероховатость не достигается, что сказывается на ресурсе изделия и собственно детали из алюминиевого сплава.

При разработанным пензенскими учеными способе деталь погружается во влажную абразивную среду, которая сдавливается сжатым воздухом. Она вращается с заданной скоростью или перемещается возвратно-поступательно при определенном давлении. В качестве абразива специалисты предлагают использовать электрокорунд — огнеупорный и химически стойкий твердый материал на основе оксида алюминия.

Внедрение разработки не потребует дополнительных затрат, подчеркивает Скрябин: на каждом заводе, специализирующемся на производстве таких деталей, есть вертикально-сверлильные станки. Более того, такими способом удастся сэкономить тысячи рублей. Новый способ был уже апробирован на ведущих промышленных предприятиях Пензы и Санкт-Петербурга.