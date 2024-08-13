В России придумали способ ускорить создание цифровых «двойников» конструкций

Учёные Пермского Политеха разрабатывают новый программно-аппаратный комплекс (ПАК), который значительно упростит создание цифровых двойников конструкций. Такой цифровой аналог позволяет заранее изучить поведение материалов, не создавая физические модели, что экономит время и деньги. Новый ПАК поможет точнее описывать характеристики различных материалов и существенно сократит разрыв между виртуальным и реальным миром, улучшая эффективность разработки.

По словам Юрия Носова, аспиранта и старшего преподавателя кафедры вычислительной математики ПНИПУ, их система автоматизирует подбор параметров для математических моделей, что упрощает работу специалистов. Теперь вместо месяцев анализа, требуется лишь ввести данные о материалах и выбрать нужную модель, а алгоритм всё сделает сам. Такой подход снизит требования к квалификации специалистов и ускорит процесс проектирования.

Этот ПАК может быть полезен в различных отраслях, таких как мостостроение, авиация, оборона и строительство, а также в научных лабораториях. Внедрение пилотной версии на предприятиях намечено на середину 2025 года, а полная версия станет доступна в 2026 году. Разработка обещает снизить затраты на производство и улучшить качество цифровых моделей конструкций.