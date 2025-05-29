В России придумали технологию производства прочной бумаги из водорослей

Учёные Северного арктического федерального университета (САФУ), разработали уникальный материал на основе водорослей Белого моря. По данным Минобрнауки, из этой целлюлозы вместе с лиственной создают двухслойные листы, которые почти не мнутся и гораздо прочнее обычной бумаги. Помимо этого, материал подходит для производства фильтров, используемых в промышленных системах вентиляции и кондиционирования.

Обычно целлюлозу добывают из древесины и хлопка, но растущий спрос заставил учёных искать новые источники. Целлюлоза из водорослей обладает короткими волокнами и не содержит лигнина, что упрощает её переработку и улучшает свойства готового продукта. В САФУ отметили, что водорослевая целлюлоза делает бумагу жёстче и менее воздухопроницаемой, а также лучше склеивается благодаря особенностям своей структуры.

Авторы проекта считают, что соединение водорослевой и древесной целлюлозы открывает перспективы для создания фильтров средней очистки. Такие фильтры пригодятся как в промышленности, так и в системах вентиляции торговых залов или офисов. Уникальная технология даёт возможность использовать ресурсы водорослей более рационально и создавать экологически чистую продукцию.