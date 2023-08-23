В России придумали «умные» плёнки для очков и мотошлемов

Многие фанаты мотоциклетного спорта, сноуборда и горных лыж давно мечтали о шлемах с особым стеклом, которое можно было бы моментально затемнять. И вот стартап «СмартХелио» в сотрудничестве с Российским центром гибкой электроники представил инновационную умную плёнку, способную изменять степень прозрачности стекла с помощью электрического поля. Это новшество обещает революцию не только в мотоциклетных шлемах, но и в автомобильных люках, солнцезащитных очках и других областях.

Основой этой умной плёнки является эффект «гость — хозяин», аналогичный технологии электрохромных умных стёкол, но с улучшенными характеристиками. Российские инженеры решили взять эту идею на вооружение и создали умное стекло на гибкой основе, способное мгновенно менять степень прозрачности. Это открыло двери для его использования в разных видах транспорта и помещениях, где требуется регулировка освещённости.

Принцип работы этой технологии базируется на свойствах жидких кристаллов и методе «гость — хозяин», который изменяет их характеристики под воздействием электрического поля. Это открывает новые горизонты для гибкой электроники и может привести к созданию более доступных и эффективных устройств. Новая умная плёнка обещает не только улучшить безопасность в мотоциклетных шлемах, но и расширить спектр применения этой инновационной технологии.