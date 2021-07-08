В России придумали «умные» светофоры будущего

Разработкой концептов занялись специалисты «Швабе» и Студии Артемия Лебедева. Известно, что на этапе проектирования устройства решили не использовать традиционную трехсекционную схему — вместо нее был предложен единый экран в разных форм-факторах. Так, на экране будет отображаться вся необходимая информация, и даже анимированный контент.

Светофор в вертикальном виде предложили использовать для трасс. Кроме того, для городских улиц, по задумке, будет реализована его уменьшенная пешеходная копия и квадратный вариант. На светофорах будущего, помимо стандартных сигналов и символов, будет транслироваться анимированная картинка. Также на нем будут также отображаться особенности дорожной обстановки и допустимые маневры на разных участках, и есть возможность даже интегрировать датчик мониторинг шума, содержания СО2, передатчиков Wi-Fi.