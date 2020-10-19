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В России приговорили украинца за попытку контрабанды военной авиатехники
А также назначили крупный штраф
Омский суд приговорил к двум годам и двум месяцам колонии украинца Игоря Кузнецова, которого обвиняли в попытке контрабанды в Украину деталей военной авиатехники. Вместе с ним на скамью подсудимых попал и россиянин Николай Черноскутов, также получивший по итогу один год и десять месяцев тюрьмы.
По данным пресс-службы ФСБ по Омской области, гражданина Украины признали виновным в подготовке к контрабанде, в то время как россиянина — в пособничестве в преступлении, передает агентство ТАСС. При этом Кузнецову было решено назначить штраф в размере 500 тыс рублей, а Черноскутову — 300 тыс рублей.
Отметим, что по данным суда, Кузнецов спланировал вывоз деталей из Омска на территорию Украины. Для установления контакта с различными жителями России, необходимыми ему в этом, он воспользовался помощью Черноскутова.