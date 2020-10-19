В России приговорили украинца за попытку контрабанды военной авиатехники

По данным пресс-службы ФСБ по Омской области, гражданина Украины признали виновным в подготовке к контрабанде, в то время как россиянина — в пособничестве в преступлении, передает агентство ТАСС. При этом Кузнецову было решено назначить штраф в размере 500 тыс рублей, а Черноскутову — 300 тыс рублей.

Отметим, что по данным суда, Кузнецов спланировал вывоз деталей из Омска на территорию Украины. Для установления контакта с различными жителями России, необходимыми ему в этом, он воспользовался помощью Черноскутова.