В России приняли первые законы, регулирующие криптовалюту

Госдума утвердила нормы, позволяющие правительству запрещать майнинг в отдельных регионах страны.

Эти меры касаются как отдельных субъектов, так и конкретных территорий. Правительство сможет также устанавливать требования к операторам майнинговой инфраструктуры.

ФНС России теперь будет вести реестр майнеров, ранее контролировавшийся Минцифры. Операторы инфраструктуры не смогут предоставлять услуги тем, кто не включен в реестр или был из него исключен.

Эти меры направлены на усиление контроля и регулирование криптовалютного рынка.

Закон вступит в силу уже 1 ноября 2024 года, предоставляя правительству широкие полномочия для контроля за майнингом и другими криптовалютными операциями в стране.