Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 08:13
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В России приняли первые законы, регулирующие криптовалюту

В том числе и майнинг
В России приняты первые законы, регулирующие оборот криптовалюты, включая майнинг.
В России приняли первые законы, регулирующие криптовалюту
© Ferra

Госдума утвердила нормы, позволяющие правительству запрещать майнинг в отдельных регионах страны.

Эти меры касаются как отдельных субъектов, так и конкретных территорий. Правительство сможет также устанавливать требования к операторам майнинговой инфраструктуры.

ФНС России теперь будет вести реестр майнеров, ранее контролировавшийся Минцифры. Операторы инфраструктуры не смогут предоставлять услуги тем, кто не включен в реестр или был из него исключен.

Эти меры направлены на усиление контроля и регулирование криптовалютного рынка.

Закон вступит в силу уже 1 ноября 2024 года, предоставляя правительству широкие полномочия для контроля за майнингом и другими криптовалютными операциями в стране.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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