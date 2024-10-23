В России приняли первые законы, регулирующие криптовалюту

Опубликовано 23 октября 2024, 08:131 мин.
В России приняли первые законы, регулирующие криптовалютуВ том числе и майнинг
В России приняты первые законы, регулирующие оборот криптовалюты, включая майнинг.
Госдума утвердила нормы, позволяющие правительству запрещать майнинг в отдельных регионах страны.
Эти меры касаются как отдельных субъектов, так и конкретных территорий. Правительство сможет также устанавливать требования к операторам майнинговой инфраструктуры.
ФНС России теперь будет вести реестр майнеров, ранее контролировавшийся Минцифры. Операторы инфраструктуры не смогут предоставлять услуги тем, кто не включен в реестр или был из него исключен.
Эти меры направлены на усиление контроля и регулирование криптовалютного рынка.
Закон вступит в силу уже 1 ноября 2024 года, предоставляя правительству широкие полномочия для контроля за майнингом и другими криптовалютными операциями в стране.