Наука и технологии
Сегодня в 16:43
В России приняли закон о блокировке мобильной связи в колониях
Возможно, теперь число мошеннических звонков с той стороны станет меньше
В сети появилась информация о том, что Госдума РФ приняла новый законопроект в треьем, окончательном чтении. Речь идёт о документе, позволяющем блокировать мобильную связь в российских колониях.
Так, в новом законе предлагается операторам связи отключать от обслуживания сотовые номера, используемые внутри СИЗО и колоний. Причём, как пишет Lenta.ru, речь идёт непосредственно о номерах, принадлежащих заключённым — судя по всему, работников учреждений новый закон не коснётся.
Что интересно, в России уже имелся действующий запрет на использование мобильной связи в колониях. Но несмотря на это, данное правило очень часто нарушалось. Ожидается, что новый законопроект позволит ужесточить контроль и уменьшить количество незаконных звонков из тюрем.