В России приняли закон о блокировке мобильной связи в колониях

Так, в новом законе предлагается операторам связи отключать от обслуживания сотовые номера, используемые внутри СИЗО и колоний. Причём, как пишет Lenta.ru, речь идёт непосредственно о номерах, принадлежащих заключённым — судя по всему, работников учреждений новый закон не коснётся.

Что интересно, в России уже имелся действующий запрет на использование мобильной связи в колониях. Но несмотря на это, данное правило очень часто нарушалось. Ожидается, что новый законопроект позволит ужесточить контроль и уменьшить количество незаконных звонков из тюрем.