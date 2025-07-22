В России приняли закон о блокировке SIM-карт при аресте счетов абонента

Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, эта мера направлена на борьбу с мошенниками, которые переводят украденные деньги на мобильные счета для последующего обналичивания или перевода.

Теперь, после получения постановления органов дознания или судебных приставов, оператор связи обязан немедленно перевести указанную сумму на счёте в статус «арестовано» и зафиксировать остаток средств.

Если свободных средств не останется даже на оплату минимального тарифа, SIM-карта будет отключена. Это автоматически заблокирует доступ к украденным средствам и предотвратит их дальнейшее использование.

По словам Григоренко, закон ликвидирует существующую лазейку в законодательстве, которая позволяла мошенникам использовать мобильные счета в обход банковских ограничений.