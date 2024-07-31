В России приняли закон, запрещающий треш-стримы

Этот документ был принят во втором и третьем чтениях 30 июля 2024 года. Законопроект направлен на предотвращение распространения контента, который содержит изображения противоправных и насильственных действий.

Под запрет попадают онлайн-трансляции, включающие жестокость, издевательства и неуважение к обществу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что разработка законопроекта была вызвана многочисленными обращениями граждан, которые просили защитить детей от опасного контента.

Он подчеркнул, что ради привлечения аудитории и заработка на донатах некоторые стримеры готовы на все, включая насилие и издевательства.

После вступления закона в силу, контент, связанный с треш-стримами, будет удаляться из социальных сетей. Для организаторов и участников таких трансляций предусмотрены штрафы до 1 млн рублей и конфискация оборудования для ведения стримов.