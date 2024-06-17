В России приостановили господдержку развития радиоэлектроники

Минпромторг России приостановил выдачу субсидий в сфере радиоэлектроники и проверяет, как были использованы ранее выделенные средства. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на топ-менеджеров компаний, работающих в этой отрасли. Причина — невыполнение получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и отсутствие дополнительного финансирования.

Решение также связано с планами пересмотреть работу министерства после назначения его главой Антона Алиханова. Все заморозки и переносы сделаны для того, чтобы подвести итоги и пересмотреть предыдущие субсидии. Источники утверждают, что финансирование по госпрограмме получали одни и те же компании, что требует дополнительного анализа.

Такие меры призваны обеспечить более эффективное использование бюджетных средств и улучшить выполнение государственных программ. Минпромторг стремится пересмотреть подход к выдаче субсидий, чтобы сделать процесс более прозрачным и результативным.