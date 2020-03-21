В России приступили к подготовке летающей лаборатории для испытания электродвигателя

”В середине марта 2020 года представители ЦИАМ в составе экспертной делегации посетили ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина", где осмотрели летающую лабораторию на базе самолета Як-40, на которой планируется провести испытания демонстратора гибридной силовой установки”, — рассказали представители университета.

Также стало известно, что полноценные летные испытания запланированы на 2022 год. Что интересно, один из трех двигателей самолета в будущем будет заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором. Разработкой данной технологии занимались как ученые из института имени П.И. Баранова, так и ученые из Уфимского авиационного технического университета.