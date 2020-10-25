В России приступили к разработке метанового ракетного двигателя

Изначально в компании планировали разработать двигатели на перекиси водорода с различной тягой, начиная от 2,5 тонн, заканчивая 20 тоннами. Впоследствии от этой идеи отказались, как минимум потому, что на сегодняшний день существует мало информации о безопасности использования перекиси водорода в качестве топлива. В то же время, за счет использования доступного метана можно уменьшить затраты.

”Мы по-прежнему ориентируемся на сверхлёгкие ракеты-носители, которые должны выводить до 200 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 800 км. Но пришли к выводу, что оптимальным двигателем для такой ракеты будет метановый двигатель тягой 2500 килограммов. Над ним ведутся работы, предварительное название "Ларос-РД-2500"”, — поделился информацией глава Laros.

По задумке, разработка привлечет интерес сторонних компаний, сфокусированных на создании ракет. Кроме того, ожидается, что в будущем установка станет базой собственных многоразовых носителей компании.