В России приступили к созданию истребителя-перехватчика для дальних расстояний

”Мы работаем с министерством обороны по этому вопросу”, — рассказал он на авиасалоне “МАКС-2019”, говоря о получении компанией технического задания от военных на создание истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия.

Напомним, что 24 августа прошлого года президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что новейшие разработки в области создания истребителей заменят легендарный МиГ-31 в районе 2030 года.

”Это должно быть по логике синхронизировано с завершением планового ресурса МиГ-31. К этому времени нужно будет новую машину разработать, то есть мы говорим о рубеже 2030 года”, — сказал тогда Слюсарь.