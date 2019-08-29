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В России приступили к созданию истребителя-перехватчика для дальних расстояний

Возможно он заменит МиГ-31 к 2030 году
Генеральный директор военной компании “МиГ” Илья Тарасенко официально объявил журналистам о том, что ведется работа с российскими военными над техническим заданием для создания перспективного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия.

”Мы работаем с министерством обороны по этому вопросу, — рассказал он на авиасалоне “МАКС-2019”, говоря о получении компанией технического задания от военных на создание истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия.

Напомним, что 24 августа прошлого года президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что новейшие разработки в области создания истребителей заменят легендарный МиГ-31 в районе 2030 года.

”Это должно быть по логике синхронизировано с завершением планового ресурса МиГ-31. К этому времени нужно будет новую машину разработать, то есть мы говорим о рубеже 2030 года”, — сказал тогда Слюсарь.

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