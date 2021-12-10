В России привели в боевую готовность все ядерные пусковые установки

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В России привели в боевую готовность все ядерные пусковые установкиБолее 95% вооружений
Более 95% наземных ядерных сил России приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
По его словам, в российской армии идёт процесс перевооружения на ракетные комплексы «Ярс», также в скором времени в войска поступят пусковые установки «Авангард». Кроме того, российский флот получит ядерные подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава»
При этом Россия перевооружается в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — СНВ-3.
«В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания», — подчеркнул Герасимов.
Источник: РИА Новости