В России привели в боевую готовность все ядерные пусковые установки

По его словам, в российской армии идёт процесс перевооружения на ракетные комплексы «Ярс», также в скором времени в войска поступят пусковые установки «Авангард». Кроме того, российский флот получит ядерные подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава»

При этом Россия перевооружается в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — СНВ-3.

«В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания», — подчеркнул Герасимов.