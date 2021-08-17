В России признали опасным постоковидный синдром

Стоит отметить, что по последним данным сам синдром наблюдается примерно у трети переболевших коронавирусом. В него входят различные осложнения, такие как тромбоз, одышка (у 31,7%), кашель (у 13,5%) и боль в груди и тахикардия (у 12,7%), сообщает Lenta.ru.

Ещё в качестве нередких проблем после заболевания COVID-19 называют усталость и неспособность работать.

Часть экспертов советует переболевшим пройти углубленную диспансеризацию для профилактики синдрома. Она, в свою очередь, стартовала в России с 1 июля.

Напомним, что чуть ранее инфекционист рассказал, насколько вероятно повышение летальности коронавируса в будущем. По его словам, куда более реалистичным выглядит сценарий, при котором болезнь станет более затяжной.