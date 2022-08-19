В России призвали вернуть флоту тактические ядерные ракеты

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В России призвали вернуть флоту тактические ядерные ракетыУчёный призвал вернуть ВМФ России тактическое ядерное оружие
Почётный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев призвал вернуть кораблям российского Военно-морского флота тактическое ядерное оружие.
По словам учёного, это оружие лежит на складах. Флоту его следует вернуть, так как Россия — великая морская держава, которую нужно защищать с помощью соответствующего флота, но на строительство такого флота уйдёт около 100 лет. Поэтому защищать нужно с помощью тех средств, которые есть.
Академик напомнил, что сокращение вооружений инициировал первый президент СССР Михаил Горбачёв.
Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернём его защиту.... А ведь никого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение».
Радий Илькаев
Почётный научный руководитель Саровского ядерного центра