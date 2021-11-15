В России призвали выдавать QR-коды бессимптомно переболевшим COVID-19

Жемчугов обратил внимание на то, что перенесшие COVID-19 в легкой форме люди не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета, однако их иммунитет куда сильнее, чем у тех, кто сделал прививку. Именно в этой связи им тоже стоит выдавать QR-коды.

“Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь”, — поделился врач.

Причем специалист отметил, что самый сильный иммунитет к этой болезни у тех, что переболел дельта-штаммом. Он также напомнил, что устойчивость к COVID-19 может наблюдаться на протяжении года.