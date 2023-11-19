В России продали 369 устройств на ОС «Аврора» за 10 дней

Всего за десять дней было продано 369 устройств Fplus с операционной системой «Аврора». Основную долю составили смартфоны Fplus R570E (308 штук, на 4,9 млн рублей), а также планшеты Life Tab Plus (61 штука на 1,2 млн рублей). Интернет-заказы составили 78% от общего числа продаж.

Устройства Fplus на «Авроре» отличаются отсутствием серьёзных ошибок, обеспечивая стабильную работу и защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Они пригодны для использования в различных климатических условиях. Отмечается, что «Аврора» обладает удобной функцией централизованного управления мобильными устройствами через «Аврора Центр», предназначенной для организаций.

Устройства также поставляются с предустановленными отечественными программами, включая антивирус Dr.Web и офисное ПО «МойОфис Документы». Изначально Fplus получил тысячу лицензий на операционную систему «Аврора», и хотя планировали выпустить устройства ко времени Нового года, спрос превысил ожидания.