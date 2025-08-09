В России продлено действие записи в реестре отечественной промышленной продукции

Эта мера направлена на оптимизацию административных процедур и снижение финансовых затрат компаний, связанных с экспертизой уровня локализации продукции. Увеличение срока действия записей реестра также способствует снижению административной нагрузки на отечественных производителей.

Согласно заявлению пресс-службы правительства, производители смогут участвовать в госзакупках без необходимости регулярного обновления документации, которая необходима для участия в торгах. Также это решение предоставляет производителям возможность претендовать на получение государственной поддержки, срок действия которой превышает 3 года.