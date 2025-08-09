В России продлено действие записи в реестре отечественной промышленной продукции

Опубликовано 09 августа 2025, 01:051 мин.
В России продлено действие записи в реестре отечественной промышленной продукцииДля снижения нагрузки на предприятия
Правительство России внесло изменения в порядок ведения реестра промышленной продукции российского производства, увеличив срок действия подтверждающих записей с 3 до 5 лет. Соответствующее постановление было подписано главой правительства Михаилом Мишустиным.
Эта мера направлена на оптимизацию административных процедур и снижение финансовых затрат компаний, связанных с экспертизой уровня локализации продукции. Увеличение срока действия записей реестра также способствует снижению административной нагрузки на отечественных производителей.
Согласно заявлению пресс-службы правительства, производители смогут участвовать в госзакупках без необходимости регулярного обновления документации, которая необходима для участия в торгах. Также это решение предоставляет производителям возможность претендовать на получение государственной поддержки, срок действия которой превышает 3 года.