В России продлили эксперимент по использованию виртуальных социальных карт

Правительство России продлило эксперимент с виртуальными социальными картами в общественном транспорте до конца 2025 года, как сообщается на сайте кабмина. Теперь льготники могут оформить виртуальную карту и использовать её для проезда, продлив пилотный проект до 31 декабря 2025 года.

Эксперимент стартовал 1 июня 2023 года и проходит в заинтересованных регионах на добровольной основе. Система виртуальных карт создана для удобства граждан, но при желании они могут продолжать использовать обычные карты без ограничений. Чтобы получить виртуальную карту, нужно привязать карту «Мир» к смартфону через приложение Mir Pay, подать заявку через портал госуслуг и дождаться уведомления о готовности.

С готовой виртуальной картой достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте. Система определит право на льготу, и, если оно подтверждается, можно пользоваться бесплатным проездом.