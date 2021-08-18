В России продолжат испытания Ил-112В несмотря на крушение прошлого образца и гибель экипажа

Но, как оказалось, несмотря на случившееся, программу лётных испытаний данной модели всё же планируется продолжить. Для этого будут использованы третий и четвёртый опытные образцы, рассказали РИА Новости со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Что же касательно второго опытного образца Ил-112В, то он прямо сейчас проходит прочностные испытания на стенде.

Напомним, что по последним данным, первый самолёт разбился из-за пожара в правом двигателе Ил-112В. Предположительно, он мог возникнуть из-за попадания масла в камеру сгорания.