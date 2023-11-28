В России продолжат строить дизель-электрические подводные лодки

Главком ВМФ рассказал о субмарине «Можайск», но отметил, что в целом серия этих подлодок, способных нести крылатые ракеты «Калибр», будет обязательно продолжена.

«Я уверен, что у нас [будет] ещё один корабль этой серии [для ТОФ] и дальше продолжение этой серии для других флотов», — подчеркнул главком.