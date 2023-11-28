В России продолжат строить дизель-электрические подводные лодки

20:57, 28 ноября 2023
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В России продолжат строить дизель-электрические подводные лодкиДля Тихоокеанского и других флотов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов в ходе выступления рассказал, что дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 — не последняя ни для Тихоокеанского флота, ни для других флотов России.
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Главком ВМФ рассказал о субмарине «Можайск», но отметил, что в целом серия этих подлодок, способных нести крылатые ракеты «Калибр», будет обязательно продолжена.
«Я уверен, что у нас [будет] ещё один корабль этой серии [для ТОФ] и дальше продолжение этой серии для других флотов», — подчеркнул главком.
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