Наука и технологии
20:57, 28 ноября 2023
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В России продолжат строить дизель-электрические подводные лодки

Для Тихоокеанского и других флотов

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов в ходе выступления рассказал, что дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 — не последняя ни для Тихоокеанского флота, ни для других флотов России.

В России продолжат строить дизель-электрические подводные лодки

© Ferra.ru

Главком ВМФ рассказал о субмарине «Можайск», но отметил, что в целом серия этих подлодок, способных нести крылатые ракеты «Калибр», будет обязательно продолжена.

«Я уверен, что у нас [будет] ещё один корабль этой серии [для ТОФ] и дальше продолжение этой серии для других флотов», — подчеркнул главком.

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