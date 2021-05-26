Наука и технологии
Сегодня в 12:03
В России пройдёт «битва» между дегустаторами и электронным носом
Киберпанк который мы заслужили
В сети появилась информация о необычной «битве», которая пройдёт завтра, 27 мая, в технопарке «Сколково». На ней люди будут соревноваться с электронным носом.
Мероприятие назвали «Битва дегустаторов. Электронный нос VS человек». Проходить научная дегустация будет в пабе Axiom — именно там Фёдор Фёдоров из «Сколтеха» представит гостям новую разработку учёных в лице электронного носа, сообщается на странице встречи.
По словам создателей устройства, оно способно отличать нюансы запахов настолько хорошо, что даже может посоревноваться с обонянием собак. При этом участие в демонстрации проекта примут и другие разработчика электронного носа.
Само мероприятие продлится полтора часа — с 18:30 до 20:00. К участию приглашены все желающие, прошедшие предварительную регистрацию.