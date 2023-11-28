В России пройдёт общероссийский форум математического моделирования

Госкорпорация «Росатом» в сотрудничестве с Консорциумом разработчиков и пользователей CAD/CAE систем (программы для проектирования и математического моделирования) готовит тематическую конференцию в Москве. Событие, запланированное на 1 декабря в новом павильоне «Атом» на ВДНХ, будет платформой для обсуждения будущего российского индустриального программного обеспечения. Основным вопросом будет демонстрация развития отечественного ПО класса CAE и его применение в промышленности. Участники обсудят вопросы сотрудничества между пользователями и разработчиками, а также взаимодействие в рамках развития платформы.

В пленарной сессии «Настоящее и будущее российского CAE для промышленности, науки и образования» представители федеральных органов, промышленности, ИТ-компаний и университетов расскажут о востребованности CAE-систем в ключевых отраслях. Обсудят, могут ли российские разработчики удовлетворить потребности критических отраслей в системах математического моделирования и как их объединение повлияет на функциональность САЕ в России. Также будет обсуждаться вопрос успешной конкуренции российских компаний с мировыми лидерами в этой области.

На конференции будет представлен новый модуль «Логос ЭМИ» из цифровых продуктов «Росатома», решающий задачи инженерного моделирования электромагнитных процессов. Также обсудят механизмы популяризации отечественных систем математического моделирования среди молодых специалистов и создание кадрового резерва для разработки перспективных решений. Конференция также предоставит площадку для награждения финалистов Всероссийской олимпиады по математическому моделированию и лектория по перспективным технологиям в этой области.