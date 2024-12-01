В России произошел крупный сбой в работе мессенджера Viber

В России зафиксировали массовый сбой в работе мессенджера Viber. По данным сервиса Downdetector, первые жалобы начали поступать ночью. Сначала пользователи сообщали о проблемах с подключением, а позже стали отмечать трудности с отправкой сообщений и мультимедиа. Сбой особенно затронул Забайкалье, Бурятию, а также несколько областей, включая Иркутскую, Самарскую и Нижегородскую.

Пользователи описывают различные проблемы: у одних не загружается сайт Viber, у других возникают сбои при отправке файлов или сообщений. Те, кто пытался переустановить приложение, сталкивались с ошибкой, указывающей на отсутствие подключения к сети, хотя интернет у них работал исправно. Это вызвало множество вопросов и обсуждений в социальных сетях.

На данный момент причина неисправности не уточняется. Компания-разработчик официальных заявлений пока не сделала. Пользователи надеются на скорое восстановление работы мессенджера, так как сбой серьёзно влияет на их ежедневное общение.