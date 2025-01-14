В России произошел масштабный сбой в работе интернета

Кроме того, сбой повлиял на работу крупных мессенджеров, маркетплейсов и социальных сетей. Пользователи сообщали о затруднениях с доступом к приложениям и сайтам, а также о проблемах с отправкой сообщений и загрузкой контента.

Сайт, отслеживающий сбои в Рунете, также был недоступен из-за технических проблем. Однако единственным сервисом, который продолжал работать без сбоев во время инцидента, был Telegram.

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию, объяснив сбой кратковременным нарушением связности сети. По заявлению ведомства, работа интернета была восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.