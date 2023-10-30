В России произведут более 100 аккумуляторов для спутников «Марафон»

Специалисты из Томского государственного университета создали «умную» аккумуляторную батарею для российского спутника «Марафон-IoT». Они планируют произвести более 100 таких батарей до 2027 года.

Эта аккумуляторная батарея основана на литий-железо-полимерных элементах и работает в широком диапазоне температур. Она также обладает специальной электронной схемой для повышения надёжности и долговечности.

Эта батарея обеспечит надёжное электропитание и будет активна в течение пяти лет, даже когда спутник находится в тени Земли или Луны. Кроме того, она компактна, легка и не выделяет газы или испарения, что предотвращает коррозию и обеспечивает надёжность космического аппарата. Группировка «Марафон-IoT» будет состоять из 264 спутников, и их запуск запланирован на 2024–2028 годы.